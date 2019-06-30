Объяснены «предсмертные» ощущения людей

Выводы ученых о том, что около 10 процентов людей ощущали «мистические предсмертные переживания», неудивительны. Об этом заявил российский невролог Игорь Вознюк, передает РЕН ТВ.

По его словам, большинство процессов, приводящих к смерти, идут через кризис микроциркуляции — гипоксии. Специалист отметил, что гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника, уход в себя.

Вознюк объяснил, что нейрон недополучает кислородное снабжение и работает нервно, что сказывается на анализе информации и ассоциации.

Ранее группа ученых из Дании, Германии и Норвегии пришла к выводу, что «предсмертный опыт» пережили как люди, попавшие в действительно смертельно опасные ситуации (например, автомобильную аварию или риск утопления), так и те, чьей жизни ничего не угрожало.

Они опросили 1034 человека из 35 стран. Некоторые описывали «предсмертное» состояние как ощущение покоя, во время которого они слышали «пение ангелов» и ощущали себя в темном тоннеле, в конце которого был яркий свет. Другие говорили, что чувствовали присутствие другого человека или «демона».

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