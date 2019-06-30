Освобожденный из плена украинец рассказал о ночном визите СБУ

Гражданина Украины Дмитрия Великого, освобожденного из плена в Донбассе, задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Великого, сотрудники СБУ пришли ночью к нему домой. «Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали», — рассказал он.

После этого мужчину увезли в СБУ, затем — в военную прокуратуру, а после — в отделение полиции в Павлограде. Великий отказался отвечать на вопросы без адвоката, однако до него не могли дозвониться. В результате украинца отпустили.

Четверо украинцев: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов были освобождены из плена в Донбассе в пятницу, 28 июня. Позже оказалось, что Великий оказался дезертиром и находится в розыске.

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