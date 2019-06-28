Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, пишет УНИАН.

По ее словам, в отношении Великого возбуждено уголовное дело. «Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры. Но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры», — сказала представитель СБУ.

Гитлянская добавила, что бывшие пленные пройдут медицинское обследование и реабилитацию. Также военных проверят на предмет сотрудничества с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которое могло оказывать на всех четверых давление.

«Поэтому, если у ребят так, не дай бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований», — отметила она.

Четверо украинцев: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов были освобождены из плена в Донбассе в пятницу, 28 июня. Позже глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который договорился об их вызволении, объяснил, почему на родину вернулись именно эти граждане. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

«Определялись эти лица именно той стороной (руководством самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»). Они знают, что и СБУ включило в списки на обмен более 70 человек, и те обращения родственников, которые есть в нашем распоряжении, они тоже были направлены им, представителям Донецка и Луганска. Они уже среди этих людей выбирали тех, кого в одностороннем порядке отдать», — сказал Медведчук.

Накануне, 27 июня, в Минске он встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые пообещали выдать пленных в качестве «жеста доброй воли».

Действия Медведчука раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать политик, с которым он ни разу не встречался.

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