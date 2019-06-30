Видео с погоней тигра за байкерами напугало пользователей сети

Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS / Facebook

Видео с погоней тигра за байкерами в Керале напугало пользователей сети. Ролик, ставший вирусным, опубликовал 30 июня Tribuneindia.com.

Видео было снято в заповеднике в Керале (Индия) и загружено в Facebook Обществом защиты лесов и дикой природы (FAWPS) — неправительственной организацией, занимающейся охраной лесов. На кадрах видно, как тигр мчится за двумя байкерами, проезжающими по дороге, но в последний момент отступает и убегает в лес. По данным СМИ, чудом спасшиеся от дикого животного люди могли быть сотрудниками лесного департамента.

Видео вызвало много откликов в социальных сетях, в основном люди высказывали озабоченность по поводу вторжения человека в лесные районы, которое приводит к конфликтам с животными.

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