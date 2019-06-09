Мужчина кинул торт в морду львицы и заставил людей пожелать ему смерти

@BiologistDan / Twitter

Видео с львицей, которая получила удар тортом по морде, вызвало гнев пользователей соцсетей. Его опубликовал у себя в Twitter биолог Дэниел Шнайдер (Daniel Schneider).

В начале ролика львица лежит на полу, окруженная поющими мужчинами восточной внешности. Внезапно один из них кидает торт в морду животному, крича при этом: «С днем рождения!» Львица вскакивает, в это же время люди рядом разражаются хохотом и разбегаются на случай, если животное огрызнется, однако оно этого не делает.

Видео было просмотрено почти два миллиона раз. Большинство в комментариях возмутились таким поведением героев ролика. «Отвратительно! Так жестоко пользоваться невинностью и ранимостью другого создания. Это признак слабости. Меня тошнит от этих людей», — выразил свое мнение Adam Yeend.

Многие придумывали способы проучить хозяев животного. «Лучше бы львица всех их съела», — написал один из юзеров. «Посадить бы их в клетку с семью львами и посмотреть, было бы им смешно тогда», — предложил другой.

По данным курдистанского СМИ Rudaw, хозяин львицы — местный житель по имени Бленд Берифкани (Blend Berifkani). В интервью журналистам он сказал, что таким образом отмечал первый день рождения своей питомицы.

У себя в Instagram он сказал, что не хотел быть жестоким к львице и объяснил такой поступок переполнившим его волнением. Также он принес извинения всем, кого мог обидеть ролик, и добавил, что участвует в проектах, связанных с помощью животным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!