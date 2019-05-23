Сотрудник сети фаст-фуда искупался в раковине ресторана и разозлил клиентов

Видео купания мужчины в кухонной раковине одного из американских ресторанов Wendy's стало вирусным в сети и разозлило пользователей. Об этом пишет Newsweek.

Герой ролика — босоногий мужчина, одетый лишь в шорты — под одобрительные крики коллег залез в наполненную водой с пеной емкость на кухне заведения и принялся вытирать руки салфетками, смоченными в мыльной воде.

Видео было опубликовано в Facebook пользовательницей Haley Leach с подписью «Я никому не советую есть в Wendy's Milton». В настоящий момент у ролика около полумиллиона просмотров. Большинство юзеров были возмущены увиденным. «Это просто ужасно, — писал один из комментаторов. — Нельзя такое терпеть. Этот парень должен сидеть в тюрьме за то, что он сделал». «Ресторан нужно закрыть навсегда, а всех этих подростков уволить», — злился другой.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту купавшегося в раковине. «Да вы что все так накинулись на него? Еда же не была отравлена в процессе создания этого видео», — предполагала Rachel Hunter Fritchie.

В Wendy's заявили, что разбираются в ситуации. «Мы очень серьезно относимся к произошедшему. Это совершенно неприемлемо. Герой видео больше не работает у нас. Мы проверим, насколько строго соблюдаются процедуры проверки качества во всех других наших ресторанах», — говорится в комментарии сети ресторанов.

Ранее в мае 2019 года пользователей сети разозлило видео, на котором студенты насильно напоили собаку пивом. В ответ на это администрация университета запретила собрания их студенческого общества.

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