Парень подозвал девушку необычным способом и нарвался на критику

Пользователи соцсетей осудили парня, который подзывал свою девушку жестом, похожим на тот, по их мнению, которым подзывают собак. Юзеры написали негативные комментарии под ставшим вирусным видео, которое опубликовала у себя в Twitter пользовательница Numb.

Судя по логотипу в правом нижнем углу кадра, ролик был записан парой для приложения TikTok. Парень на видео несколько раз делает жест ладонью, и девушка быстро подбегает к нему с улыбкой, где бы ни находилась — на вечеринке, на прогулке или на работе.

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В настоящий момент видео посмотрели более 8 миллионов человек. Некоторым из них ролик понравился. «Хотя я сейчас одинок и чувствую себя грустным и жалким, эти двое заставили меня улыбнуться», — написал один из юзеров.

Однако большинство посчитали, что происходящее в кадре выглядит странно. «Так страшно... Представьте, сколько он ее тренировал, чтобы добиться такого поведения», — прокомментировал видео пользователь UBD. «Мне от этого видео как-то нехорошо становится», — признался юзер Andreas Haggstrom.

Нашлись люди, которые ради шутки решили подозвать своих питомцев и друзей таким же жестом, как герои ролика. Один из пользователей даже попытался превратить его в мем. «Девочка — это я и моя зарплата, которая мне так тяжело достается, а парень — капитализм», — написал он.

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