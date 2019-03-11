Парень из Tinder сочинил 15 советов по «улучшению» новой знакомой и рассмешил ее

Британка Кимберли Лейтам-Хаукесфорд (Kimberley Latham-Hawkesford) получила после свидания 15 советов по изменению внешности и поведения от своего спутника. О неудачном знакомстве через Tinder она рассказала изданию LadBible.

24-летняя девушка была разочарована встречей: мужчина, назвавшийся Вейном Керром (Wayne Kerr), спросил, собирается ли она делать пластическую операцию, а затем самодовольно продемонстрировал ей свои банковские счета.

Лейтам-Хаукесфорд забыла о неудачном свидании. Однако спустя три месяца Керр напомнил ей о себе, прислав список из 15 советов. Он по пунктам описал, что ей следует улучшить в себе, чтобы понравиться ему и удостоиться новой встречи.

Керр потребовал, чтобы девушка похудела, начала использовать автозагар и носить открытую одежду. Также, заметил он, ей следовало перекрасить волосы и вколоть филлер в губы. «Просто, чтобы мне не было стыдно, что меня увидят», — пояснил он.

Помимо внешности, Керр раскритиковал и поведение девушки. По словам мужчины, Лейтам-Хаукесфорд слишком много говорит о своем прошлом, на которое ему наплевать.

Парень сообщил, что девушка несколько раз задела его: не сделала ему комплиментов, не поцеловала его, а в конце встречи захотела заплатить за себя сама. «Как будто ты думала, что мне не хватит денег после того, как я сказал тебе, сколько у меня на счету», — недоумевал он.

Лейтам-Хаукесфорд заявила, что сначала послание огорчило ее, однако позднее она поняла, насколько оно смехотворно. «Мой единственный совет для него -— уважать женщин, потому что его поведение отвратительно», — заключила она.

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