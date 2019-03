Парень снял клип ради знакомства в Tinder и прославился в сети

Жительница Канады по имени Сара в шутку искала в Tinder парня, с которым бы она могла спеть популярную песню. Получив неожиданный остроумный отклик, она опубликовала результаты поиска в Twitter. Подписчики порекомендовали ей связать свою жизнь с новым знакомым.

По словам девушки, в своем профиле она указала: «Просто ищу парня, который споет со мной песню Since you been gone». Через некоторое время молодой человек по имени Джордан прислал ей по электронной почте смешной самодельный видеоклип на эту композицию. Так он надеялся привлечь ее внимание.

Публикация девушки набрала более пяти тысяч лайков. Множество подписчиков посоветовали ей срочно встретиться с этим парнем. «Я думаю, ты должна пойти на свидание с ним», — посоветовала ей одна из пользовательниц. Мужчины рекомендовали Саре поскорее осчастливить остроумного парня: «Выходи за него замуж прямо сейчас», — требовали они.

«Вы поженились уже или что?» — уточняли девушки. Сара ответила, что это очень популярный вопрос, но она «работает» над этим.

