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06:00, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Парень удалил миндалины и столкнулся с неожиданными последствиями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Soggy_Spare1349 рассказал, что перенес операцию по удалению небных миндалин и столкнулся с неожиданными последствиями. 22-летний парень выразил сожаление в связи с тем, что во время подготовки к процедуре не прислушался к советам других пользователей, настоятельно рекомендовавших ему запастись размягчителями стула.

«Шел четвертый день после операции. Я как обычно лег спать и проснулся в луже пота. Сначала я думал, что это просто лихорадка, пока не почувствовал давление в нижней части живота, которое я не мог игнорировать. Ошибиться было невозможно. Я доковылял до туалета, но все, что вышло из меня, — лишь фрагмент кала размером с фрикадельку», — написал автор темы.

После этого он вспомнил о том, что ему рекомендовали применять размягчители стула на фоне обезболивающих, однако было уже поздно. Он пытался тужиться, но это не приводило к эффекту. Вооружившись роликами на YouTube, авторы которых советовали принимать в таких ситуациях различные причудливые позы, Soggy_Spare1349 смог выдавить из себя крупный фрагмент кала диаметром около 2,5 сантиметра.

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Несмотря на то, что он чувствовал позывы к опорожнению кишечника, больше у него ничего не получалось. После получаса страданий автор позвонил маме, которая принесла размягчители стула и слабительное. Soggy_Spare1349 принял и то, и другое, после чего лег спать, рассчитывая, что ситуация разрешится к утру.

«Вместо этого я проснулся в два часа ночи в полнейшей агонии. Мой живот был похож на перекачанный воздушный шар. Я побежал в туалет, но после часа отчаянных попыток понял, что мне впервые в жизни нужен нож для какашек. В отчаянии я обернул руку туалетной бумагой и попытался отломить небольшой кусочек кала, надеясь ослабить давление. И вот тогда из меня буквально начало выходить все дерьмо! Мое тело превратилось в мойку высокого давления. Каловые массы вылетели из меня и ударились о стену туалеты», — с ужасом вспомнил Soggy_Spare1349.

Теперь туалет, по его словам, похож на место преступления. У самого парня болит горло из-за удаления миндалин и идет кровь из анального отверстия из-за неудачных попыток опорожнить кишечник.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об оплошности, допущенной им накануне важного свидания с понравившейся ему девушкой. Вечером он выпил большое количество сливового сока, из-за чего столкнулся с сильнейшей диареей.

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