Любителям Tinder-знакомств дали советы по выживанию на свидании

Искатели новых знакомств все чаще отказываются от использования онлайн-сервисов в страхе быть обманутыми. На тенденцию обратила внимание соучредитель элитного сервиса знакомств Berkeley International Мейрид Маллой (Mairead Molloy), сообщает The Daily Mail.

Новый тренд, распространившийся среди пользователей дейтинг-сервисов, получил название Fyre — по аналогии с «худшим в истории фестивалем» Fyre, который должен был состояться в апреле 2017 года. Тогда организаторы обещали масштабную программу, продавали билеты по несколько тысяч долларов, а в результате прибывшие гости обнаружили отсутствие заявленных артистов и каких-либо условий для размещения.

По данным Маллой, примерно 40 процентов от общего числа клиентов, обратившихся в агентство за последний год, указали, что им надоели приложения для знакомств. Свидания проходили далеко не всегда так, как они планировали. К примеру, партнеры звали на первое свидания родителей и друзей.

Специалист поделилась несколькими советами для собирающихся на свидание с незнакомцем из интернета. К примеру, Маллой считает, что следует присмотреться к людям, которые не хотят публикации совместных фото в сети. По ее мнению, это может сигнализировать о том, что новый знакомый ведет двойную жизнь.

Желающим познакомиться советуют не быть излишне доверчивыми и проверять с помощью всех возможных источников, например, через соцсети, не является ли человек мошенником. Маллой также призывает не бояться уходить со свидания, которое не нравится. Она полагает, что законы вежливости ни к чему, когда речь идет об обманутых ожиданиях.

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