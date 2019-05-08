Осьминог напал на популярного блогера в прямом эфире и присосался к ее лицу

Китайский блогер стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть во время стрима. На инцидент обратил внимание таблоид Daily Mail.

Судя по видео, девушка запустила трансляцию, уже когда осьминог присосался щупальцами к ее лицу. Изначально она не испугалась произошедшего, однако заволновалась и расплакалась, когда поняла, что моллюск не отпустит ее.

Она несколько раз пожаловалась на боль и невозможность отцепить свою кожу от щупалец. В итоге девушке все же удалось освободиться. На ее щеке осталась кровавая рана. По словам блогера, осьминог «изуродовал» ее лицо.

Видео стало вирусным на местной блог-платформе Kuaishou. Судя по профилю автора, она живет в городе Ляньюньган и любит отведать морепродуктов. Многие комментаторы заявили, что девушка сама спровоцировали несчастный случай. «Она этого заслуживает. Она пыталась съесть осьминога, и осьминог тоже пытался съесть ее», — заключили они.

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