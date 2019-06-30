Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

@ComfortablySmug / Twitter

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке. Видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как Трюдо садится между президентом Китая Си Цзиньпином и бразильским лидером Жаиром Болсонару. Премьер-министр Канады повернулся к президенту Бразилии, чтобы пожать ему руку, однако Болсонару в последний момент отворачивается, чтобы поприветствовать своего соседа.

В марте Трюдо пришлось извиниться за поедание шоколадки в ходе заседания парламента. В нарушении правил приличия его уличил представитель оппозиционной Консервативной партии Скотт Рид.

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