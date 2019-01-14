«Брата-близнеца» канадского премьера нашли на афганском шоу талантов

Участник афганского шоу талантов Afghan Star Абдул Салам Мафтун прославился за пределами родной страны из-за своего внешнего сходства с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает NDTV. Сам претендент на звание «звезды Афганистана» в первый раз услышал о канадском премьере от судьи конкурса.

Одним из первых, кто указал на сходство афганского музыканта и Джастина Трюдо, оказался член жюри конкурса из Канады Кайс Ульфат. Певец считает, что его схожесть с политиком поможет ему выиграть шоу талантов. «Люди забыли мое имя, и теперь они просто зовут меня “Джастин Трюдо”», — сказал Мафтун.

Афганский исполнитель входит в число восьми участников, прошедших в следующий этап конкурса. Репертуар Мафтуна состоит из романтических народных песен, которые певец исполняет на языках дари и пушту.

До участия в конкурсе Мафтун подрабатывал пением и игрой на инструментах на свадьбах и днях рождения, чтобы прокормить семью. Он уверен, что канадский двойник повысит спрос на его услуги в родном Афганистане.

Фотографии, где сравнивается Мафтун и Джастин Трюдо, привлекли внимание пользователей Facebook. Многие комментаторы отметили два золотых зуба афганского певца и различие в костюмах двойников.

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