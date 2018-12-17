Премьер Канады описал Путина и Трампа одним словом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо описал президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа одним словом. Свои характеристики коллегам он дал во время интервью телеканалу CTV News.

Главу правительства попросили это сделать в разделе быстрых ответов. В результате Путина он назвал проблемным, а Трампа — непредсказуемым. Он также отметил, что несмотря на оскорбления от президента США в соцсетях, не считает Трампа дестабилизирующим весь мир, а также намерен продолжать отстаивать интересы канадцев.

Политиком, с которым он ладит лучше всего, Трюдо счел премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. «Она отличный, отличный человек и сильный прогрессист», — добавил он.

В ноябре сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин стали самым популярными лидерами в мире. Сообщалось, что российский лидер, расположившийся на второй строчке, пользуется крайне высоким уровнем поддержки среди граждан своей страны. В пятерку также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

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