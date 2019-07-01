Наука и техника
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Продавец мороженого cпас жизнь постоянной клиентке
Девушка показала верный способ быстро выучить любой предмет
Россия помешала планам Украины
Медведев раскрыл условия для улучшения жизни россиян
Отказавшуюся выступать в России Катамадзе заподозрили в обмане
Алла Пугачева прокатилась на машине по перрону московского вокзала 
Москвичам предрекли новое похолодание 
«Вкусвилл» изменится
Новости партнеров

F-22 получат противороссийскую ракету

Перейти в «Мою Ленту»

Истребители F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США и F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) первыми получат ракеты AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile), сообщает Popular Mechanics.

Впоследствии оружием оснастят машины пятого поколения F-35 Lightning II. Истребители четвертого поколения F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon не получат AIM-260 JATM.

Издание отмечает, что ракеты класса «воздух-воздух» предназначены для противодействия современным китайским и российским боевым самолетам, например, J-20.

Летные испытания AIM-260 JATM, разрабатываемого американской компанией Lockheed Martin с 2017 года, запланированы на 2021 год. Начальная боеготовность ракет должна быть достигнута в 2022 году. Оружие позиционируется в качестве замены ракетам AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), находящимся в эксплуатации с 1991 года.

В марте 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с истребителя F-35A Lightning II провела первые практические пуски AIM-120 AMRAAM.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The U.S.'s New Missile Will Counter Chinese Fighters
Раскрыты возможности ракет SPEAR для F-35B
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Раскрыты возможности F-35 в области ПРО
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0630 июня

«Битва с невежеством не прекратится никогда»

Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
16:0923 июня

SpaceX отправит в космос прах

16:34Сегодня

Раскрыта причина появления особо опасной формы рака

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

Наука и техника00:0626 июня

Под ногами

В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
17:22Сегодня

В США пообещали России проблемы с армией

14:06Сегодня

Зафиксирована худшая катастрофа в истории человечества

15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

Наука и техника00:0317 мая

С миру по нитке

Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
15:42Сегодня

Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке

10:45Сегодня

У древней крепости нашли загадочные подземные туннели

12:25Сегодня

Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

Россия
Российских врачей обвинили в убийстве младенца
Следователи уверены: медики намеренно сделали ребенку смертельную инъекцию
«Лабиринт, в котором царил хаос»
Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
«У нас дом уплыл. Вот в чем стоим, в том и стоим»
Как сильнейший паводок сносит дома россиян, рушит мосты и дороги
Взрыв на крыше пятиэтажки в российском городе попал на видео
Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12
Жертвы потопа в Иркутской области обвинили строителей дамбы в наводнении
Устроившие БДСМ-флешмоб выпускники записали новый клип
Все материалы
Мир
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
Протестующие в Гонконге взяли парламент штурмом
Военный вертолет разбился в Германии
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Швеция разработала новую защиту от России
«Банды готовы воевать»
 
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Все материалы
Бывший СССР
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Украинский министр назвал русский язык элементом шантажа
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Уволенный «русский мэр» Риги стал фигурантом уголовного дела
На Украине отвергли предложения России по задержанным морякам
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
В Раде испугались уничтожения украинского языка
Все материалы
Экономика
Полный отрыв
Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех
Британское агентство OAG признало пунктуальность «Аэрофлота»
Российским чиновникам запретили пить иностранное вино
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО лишатся беременных и инвалидов
При нападении на полицейских в Чечне погиб силовик из Сибири
«Неприкасаемого» банкира допросят по делу Захарченко
Заместители главы Росгвардии решили уволиться после проверок
Все материалы
Наука и техника
«Битва с невежеством не прекратится никогда»
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
F-22 получат противороссийскую ракету
Раскрыта причина появления особо опасной формы рака
В США пообещали России проблемы с армией
Зафиксирована худшая катастрофа в истории человечества
Все материалы
Спорт
Титаны в трико
 
Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива ради интервью
«Зенит» решил избавиться от получавшего больше всех в России футболиста
Фуркад организовал соревнования имени себя
Появились подробности смерти юного теннисиста после пары бокалов шампанского
Глава UFC раскритиковал подражателей Макгрегора
«Она достигла дна»
Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
Все материалы
Культура
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
Александр Барыкин«На память обо мне возьми вот эти скромные цветы»
Пугачева была у него на подпевках. После внезапной смерти о нем быстро забыли
Дробыш посоветовал Катамадзе написать песню о своих политических взглядах
Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына
Джордж Мартин осудил фанатов «Игры престолов» за токсичность
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
Западные и российские СМИ выпустили расследование Ивана Голунова
Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей
Термокружка Путина стала хитом в Китае
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Нижнее белье Ким Кардашьян взволновало политиков
Ким Кардашьян подчинилась желанию возмущенных ее бельем японцев
Женщина неправильно надела купальник и пожаловалась бренду на оголенное тело
Раскрыт секрет нового подарка принца Гарри Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Взрыв колеса пассажирского самолета привел к аварийной посадке
Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров
Российские отели обязали быть честными
В Шереметьево объяснились за огромные очереди
Все материалы
Из жизни
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Рэд Джолли в средней школеЗа стеклянной стеной
Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
Женщина получила от мужа почку в подарок
Женщина рассказала про собственную смерть и попала за решетку
Врачи удалили изо рта пациентки забытый пять лет назад инструмент
Мидии сварились в собственных раковинах из-за аномальной жары
Все материалы
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Chevrolet Niva стала динамичнее
У Mazda3 японской и мексиканской сборки отваливаются колеса
Aurus выпустит вертолет
Все материалы
Дом
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Средний доход российского ипотечника оценили в 40 тысяч рублей
Торг на московском рынке жилья сочли неуместным
В России насчитали две тысячи проблемных новостроек
В России подорожали услуги ЖКХ
Все материалы