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Селин Дион вышла на публику в разных туфлях

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Канадская певица Селин Дион появилась на публике в туфлях разного цвета. Об этом сообщает Footwear News.

Папарацци сфотографировали знаменитость в Париже в остроносых лодочках на каблуках британского бренда Jimmy Choo. Одна из них была изготовлена из кожи ярко-желтого и белого цветов, а вторая — из белой и черной.

Помимо туфель, на 51-летней Дион был черный двубортный жакет с белым воротником и пуговицами, а также желтая пышная мини-юбка с оборками. Свой наряд певица дополнила жемчужными серьгами и очками в стиле 90-х.

В июне американская актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла главную роль в сериале «Секс в большом городе», объяснила, почему в одном из эпизодов на ее ногах были туфли разного цвета. По ее словам, художник по костюмам Патриция Филд намеренно смешала две пары босоножек. «У нас было две пары сандалий Christian Louboutin. Мы с Пэт выбрали по одной из каждой пары. Возможно, потому что оба цвета были такие вкусные и подходили к платью. Но также потому, что нам просто понравилось, как это выглядит», — написала Паркер в соцсетях.

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