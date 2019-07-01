Деньги бедных россиян поставят на учет

Росстат со следующего года начнет оценивать уровень благосостояния россиян с низкими доходами, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, стенограмма выступления которого опубликована на сайте правительства.

«С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов», — отметил Медведев.

По его словам, система социальной поддержки населения должна быть более адресной и ориентированной на нужды каждого конкретного человека. «Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки», — резюмировал глава правительства.

Ранее 1 июля стало известно о скором появлении в России суперсервисов, специализирующихся на помощи гражданам в трудных жизненных ситуациях, таких как рождение ребенка или утрата близкого человека.

Также в конце июня стало известно, что Минэкономразвития планирует начать контролировать расходы россиян, чтобы эффективнее бороться с коррупцией и теневой экономикой. Позднее ведомство опровергло эти планы.

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