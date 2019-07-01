Женщина рассказала про собственную смерть и попала за решетку

Жительницу американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, арестовали за ложное сообщение о своем убийстве. Об этом пишет информационный портал ABC 33/40.

Во вторник, 25 июня, пожелавшая остаться неизвестной женщина связалась с полицией около двух часов ночи по местному времени и заявила, что ее друг Шон Дадли (Shaun Dudley) убил свою жену, 44-летнюю Ребекку Нильсон (Rebecca Nielson). Об этом ей якобы написал со своего телефона сам мужчина. С разрешения собеседника женщина позвонила в экстренные службы и рассказала о случившемся.

На место предполагаемого преступления прибыли несколько полицейских. К ним на встречу вышел Дадли и заявил, что поссорился с женой накануне вечером. Нильсон заподозрила супруга в неверности, так как он разговаривал с другой женщиной. Она ушла из дома с телефоном мужа и написала ей, но вскоре вернулась. Ссора продолжилась, и американка разбила компьютер Дадли.

Полицейские обнаружили Нильсон дома. Она призналась, что соврала о своем убийстве собеседнице мужа, чтобы посмотреть, как она отреагирует на это и не станет ли помогать ему скрыть преступление. Американка была уверена, что общается с любовницей Дадли.

Нильсон арестовали за хулиганство и ложный вызов экстренных служб и поместили в тюрьму округа Юта.

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