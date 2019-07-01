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Сбежавшего из России экс-главу банка «Тройка» нашли в Черногории и вернули домой

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Бывшего председателя правления коммерческого банка «Тройка» Сергея Ильина в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили в Москву из Черногории. Об этом в понедельник, 1 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ильин обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Он скрывался от следствия, поэтому на основании запроса столичного главка ведомства Ильина объявили в международный розыск и в октябре 2018 года задержали на территории Черногории.

Между тем, как уточняет «Интерфакс», в 2009 году Ильин с соучастниками изготовил подложные документы от лица нескольких фиктивных организаций, которые были поданы в кредитный отдел банка «Тройка».

Позднее он одобрил выдачу кредитов этим организациям на общую сумму 52,5 миллиона рублей. Деньги поступили на счета, подконтрольные Ильину и его сообщникам, после чего были похищены.

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