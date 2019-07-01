«Неприкасаемого» банкира допросят по делу Захарченко

Бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который обвиняется в участии в преступном сообществе, занимавшемся выводом средств за рубеж по «молдавской схеме», допросят и в рамках дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Кузьмин много лет являлся членом команды банкира Ивана Станкевича, который давно связан с совладельцами группы компаний «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Именно Станкевич давал распоряжения о выдаче взяток полковнику Захарченко, а за обналичивание средств отвечал Кузьмин. Кроме того, последний активно работал с крупными столичными рынками — главными источниками «теневой» наличности.

«Не исключено, что расследование о "молдавском канале" будет соединено с расследованием о судьбе миллиардов РЖД, получаемых "1520". К этим делам могут быть присоединены и другие, например, о преступном сообществе силовиков и бизнесменов, занимавшемся хищением государственных средств. Если это случится, то выйдет расследование века с очень крупными фигурантами», — сказал собеседник издания.

В конце июня Тверской суд Москвы арестовал Кузьмина на два месяца. Общий размер хищений, совершенных его преступным сообществом, оценивается в сотни миллиардов рублей. Известно, что Кузьмин имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, но сам до некоторого времени считался личностью неприкасаемой.

В апреле в рамках расследования в отношении Захарченко было возбуждено дело по статье об организации преступного сообщества. По мнению следствия, группировка занималась выводом из России денег, получаемых по контрактам с РЖД, через подконтрольные участникам сообщества банки. Средства выводились в США, Англию, Испанию, Швейцарию и на Кипр.

10 июня бывший заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.

О «молдавской схеме» вывода денег за рубеж стало известно в феврале 2017 года. По ней две фиктивные компании — российская и зарубежная — подписывают договор об оказании определенных услуг или о купле-продаже какого-то товара. Российская не исполняет контракт, иностранная обращается в суд за неустойкой или задолженностью. Затем российская организация соглашается с требованиями истца и готовится заплатить деньги.

Суд выдает иностранной компании исполнительный лист, и та обращается с ним в Федеральную службу судебных приставов. У приставов нет другого выхода, кроме как выполнить решение суда. Деньги утекают в иностранный банк. Схема была названа молдавской, так как именно в этой республике она успешно применялась.

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