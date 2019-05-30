Соучастник убийства зампреда ЦБ попался на финансовых махинациях

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о выводе денег из банка «Резерв» Илью Раевского, который ранее был осужден как соучастник убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Раевский до 2015 года был Богданом Григорьевичем Погоржевским. Он отсидел шесть лет за участие в убийстве Козлова, а после освобождения получил паспорт с новыми данными.

Раевского обвиняют в причастности к выводу 800 миллионов рублей из банка «Резерв». В деле также фигурирует бывший председатель правления кредитной организации Константин Базанов. По версии следствия, деньги выводились из банка путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.

Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов и его водитель были застрелены на территории футбольного клуба «Спартак» в Москве 13 сентября 2006 года. Заказчиком преступления был признан банкир Алексей Френкель, отомстивший за отзыв лицензии у его ВИП-банка. Он был осужден на 19 лет заключения.

Организаторы убийства Лиана Аскерова и Борис Шафрай получили 13 и 14 лет соответственно. Один из исполнителей преступления Алексей Половинкин был приговорен к пожизненному лишению свободы, второй — Максим Прогляд — к 24 годам колонии.

Богдан Погоржевский, совершивший явку с повинной, получил шесть лет лишения свободы. Он рассказал следователям, что снабдил киллеров оружием и передал им деньги за убийство.

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