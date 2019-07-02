Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, Петушков пробудет под арестом до 24 августа. Материалы уголовного дела, возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»), не разглашаются, так как оно маркировано грифом «секретно».

В начале июня сообщалось об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, подозреваемого в госизмене. Его проверяют на причастность в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Об утечке секретных разработок из «Роскосмоса» стало известно в июле 2018 года; ФСБ провела обыски в ЦНИИМаш и исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Работников предприятий проверяли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, предположительно, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».

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