22-летнего француза наградили в петербургском театре

Французский пианист Александр Канторов стал обладателем высшей награды ХVI Международного конкурса имени Чайковского, передает ТАСС.

Отмечается, что дирижер Валерий Гергиев сохранял интригу до конца заключительного вечера конкурса. «До последней секунды я не имел ответа на этот важный вопрос», — отметил он.

Награждение состоялось на Новой сцене Мариинского театра. Размер гран-при составляет 100 тысяч долларов: их французу вручили дополнительно к сумме первой премии, которую он получил ранее — 30 тысячам долларов и золотой медали.

Канторов начал концертную деятельность в 16 лет во французском Нанте и Варшаве. С тех пор он выступал на концертных площадках в Берлине, Париже, Амстердаме и имел опыт работы с ведущими оркестрами. На данный момент музыкант проходит обучение в частной консерватории Ecole Normale de musique de Paris.

Международный конкурс имени Чайковского состоялся в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Мероприятие проводится раз в четыре года в рамках направленной на поддержку талантов и популяризацию народного творчества программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Согласно плану, до 2024 года предполагается регулярное проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов. При этом будут разработаны социальные лифты для одаренных молодых россиян, а на базе 15 лучших творческих вузов страны будут созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Ранее в июле сообщалось, что более 30 тысяч человек посетили показы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Мероприятие проводилось в целях увеличения охвата населения культурными мероприятиями, а также для реализации образовательных проектов для молодых режиссеров и актеров.

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