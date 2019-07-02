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22-летнего француза наградили в петербургском театре

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Французский пианист Александр Канторов стал обладателем высшей награды ХVI Международного конкурса имени Чайковского, передает ТАСС.

Отмечается, что дирижер Валерий Гергиев сохранял интригу до конца заключительного вечера конкурса. «До последней секунды я не имел ответа на этот важный вопрос», — отметил он.

Награждение состоялось на Новой сцене Мариинского театра. Размер гран-при составляет 100 тысяч долларов: их французу вручили дополнительно к сумме первой премии, которую он получил ранее — 30 тысячам долларов и золотой медали.

Канторов начал концертную деятельность в 16 лет во французском Нанте и Варшаве. С тех пор он выступал на концертных площадках в Берлине, Париже, Амстердаме и имел опыт работы с ведущими оркестрами. На данный момент музыкант проходит обучение в частной консерватории Ecole Normale de musique de Paris.

Международный конкурс имени Чайковского состоялся в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Мероприятие проводится раз в четыре года в рамках направленной на поддержку талантов и популяризацию народного творчества программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Согласно плану, до 2024 года предполагается регулярное проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов. При этом будут разработаны социальные лифты для одаренных молодых россиян, а на базе 15 лучших творческих вузов страны будут созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Ранее в июле сообщалось, что более 30 тысяч человек посетили показы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Мероприятие проводилось в целях увеличения охвата населения культурными мероприятиями, а также для реализации образовательных проектов для молодых режиссеров и актеров.

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