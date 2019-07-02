На Ямале ликвидируют сотни свалок

Более 300 опасных для экологии свалок будет ликвидировано на Ямале в течение пяти лет. 240 из них находятся в лесах, еще 100 — на территории населенных пунктов, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Александра Гаврилюка.

Он отметил, что два уникальных региональных проекта — «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» — не вошли в число федеральных, и округ решил финансировать их из своего бюджета.

«Проект "Чистая страна" — это помощь муниципалитетам в решении несанкционированных стихийных свалок», — отметил Гаврилюк. На его реализацию правительство ЯНАО в 2019 году выделило 100 миллионов рублей, 85 из них направили муниципалитетам в виде субсидий и 15 — лесным фондам. Пять муниципалитетов (Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы) получили деньги на ликвидацию 24 крупных помоек.

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