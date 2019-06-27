В Калужской области рекультивируют семь мусорных полигонов

В Калужской области планируют рекультивировать семь полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) до 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что в регионе действует восемь полигонов ТКО. Еще 17 исчерпали свои ресурсы и также нуждаются в рекультивации. Кроме того, шесть полигонов планируют вывести из эксплуатации с 2020 по 2023 год. Так, в ближайшие десять лет планируется восстановить более 95 гектаров земли.

Благодаря рекультивации удастся законсервировать 4,6 миллионов тонн отходов. «Для реализации предусмотренных мероприятий регионом разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз», — уточнили агентству в пресс-службе правительства.

Рекультивация производится в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна». Бюджет федерального проекта составил 124,2 миллиарда рублей. Согласно проекту, к 2024 году будут ликвидированы все несанкционированные свалки в городах и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, такие как брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов. В регионах будет создана система общественного контроля, благодаря которой каждый россиянин сможет поучаствовать в ликвидации незаконных свалок.

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