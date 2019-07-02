Стало известно о предстоящих концертах Нино Катамадзе в России

Публично заявившая о прекращении концертной деятельности в России грузинская певица Нино Катамадзе все еще не отменила свое выступление, запланированное на 27 марта 2020 года в концертном зале «Крокус Сити» в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу концертного отдела Vegas City Hall Анастасию Васильеву.

По ее словам, мероприятие не отменено. Более того, желающие попасть на концерт все еще могут приобрести билеты. Также на официальном сайте Катамадзе информация о предстоящем выступлении в Москве все еще не удалена.

30 июня певица опубликовала пост в Facebook, в котором поддержала митингующих в Тбилиси и заверила, что больше не будет выходить на сцену на территории России. Однако позже артистка удалила публикацию.

Музыкант Сосо Павлиашвили прокомментировал высказывание исполнительницы. Он призвал не осуждать Катамадзе и допустил, что она еще может приехать на гастроли в Россию. Также певицу поддержал актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие обвинили политика в участии в военных действиях на территории Абхазии, которую после войны 2008 года Россия признала независимой.

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