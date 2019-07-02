Российская компания предложила помощь «Газпрому»

Российская газовая компания «Новатэк» предложила «Газпрому» свой сжиженный природный газ (СПГ) на случай, если он потребуется концерну для перепродажи европейским покупателям транзитом через территорию Украины. Об этом рассказал основной акционер и глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которого цитирует ТАСС.

«Если от "Газпрома" будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны "Газпромом" по европейским рынкам», — отметил Михельсон.

В начале 2020 года, по словам Михельсона, будет запущена четвертая линия завода «Ямал СПГ» мощностью 900 тысяч тонн в год. Этот газ может быть использован для выполнения обязательств «Газпрома» перед своими клиентами.

Такая схема может оказаться востребованной в том случае, если «Газпрому» не удастся достроить в срок газопровод «Северный поток-2» в обход Украины, а Москва и Киев не договорятся о продлении договора на транзит газа, который истекает в конце 2019 года.

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