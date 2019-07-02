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Российская компания предложила помощь «Газпрому»

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Российская газовая компания «Новатэк» предложила «Газпрому» свой сжиженный природный газ (СПГ) на случай, если он потребуется концерну для перепродажи европейским покупателям транзитом через территорию Украины. Об этом рассказал основной акционер и глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которого цитирует ТАСС.

«Если от "Газпрома" будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны "Газпромом" по европейским рынкам», — отметил Михельсон.

В начале 2020 года, по словам Михельсона, будет запущена четвертая линия завода «Ямал СПГ» мощностью 900 тысяч тонн в год. Этот газ может быть использован для выполнения обязательств «Газпрома» перед своими клиентами.

Такая схема может оказаться востребованной в том случае, если «Газпрому» не удастся достроить в срок газопровод «Северный поток-2» в обход Украины, а Москва и Киев не договорятся о продлении договора на транзит газа, который истекает в конце 2019 года.

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