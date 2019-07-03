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Единственный в России кинотеатр с зимним садом отреставрируют

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Власти Астраханской области в текущем году выделили 9,4 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Бабушкин в интервью ТАСС.

В частности, по его словам, в рамках работы по направлению «Культура» планируется построить крупный центр культурного развития и открыть шесть новых домов культуры. Кроме того, будет отремонтирован единственный на территории страны кинотеатр с зимним садом «Октябрь».

Также, по словам Бабушкина, в регионе в ближайшие годы будут переоснащены медучреждения: построят современный диагностический корпус онкодиспансера, новый корпус перинатального центра, а также хирургический корпус детской областной больницы. Врио губернатора добавил, что средства выделены и на строительство школ и детских садов.

Отмечается, что в целом предусмотрено строительство 50 новых объектов, по большей части из которых, 39-ти, подтверждено финансирование.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

В частности, в рамках проекта «Культура», на выполнение которого выделено 113,5 миллиарда рублей, планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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