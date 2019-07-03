Воробьев поздравил инспекторов ДПС и получил в подарок браслет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником инспекторов ДПС, которые дежурили на посту в Красногорске. Об этом в среду, 3 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Несколько лет назад Подмосковье было на последнем месте по количеству ДТП со смертельным исходом. Благодаря совместным усилиям мы за последние пять лет снизили этот показатель на 43 процента», — сказал губернатор.

В свою очередь инспекторы подарили Воробьеву светоотражающий браслет.

Ранее Воробьев сообщил, что проведена большая работа по снижению смертности на дорогах. По его словам, больших результатов удалось добиться после установки передвижных и стационарных камер. Кроме того, власти уделяют пристальное внимание состоянию дорожного полотна, на ремонтные работы из регионального бюджета выделяются значительные средства, отметил он.