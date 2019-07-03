Назван простой способ улучшить мозг и интеллект

Ученые Орегонского университета науки и здравоохранения в США выяснили, что регулярные кратковременные упражнения улучшают такие функции мозга, как способность к обучению и память. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

В ходе эксперимента с участием мышей нейробиологи показали, что физическая активность усиливает работу гена, способствующего установлению связей между нейронами в гиппокампе — области мозга, которая связана с формированием памяти. У животных оценивали работу центральной нервной системы во время того, как мыши были помещены в беговые колеса. Грызуны пробежали несколько километров за два часа.

Оказалось, что физические нагрузки, эквивалентные четырем тысячам человеческих шагов, способствовали формированию в мозге мышей синапсов — контактов между нервными клетками. При этом ключевую роль играл ген Mtss1L, который кодирует белок, вызывающий изгибы клеточной мембраны. В результате на поверхности нейронов возникают дендритные шипики —мембранные выросты, образующие синаптические соединения.

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