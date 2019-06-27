Впервые выращен недоразвитый активный мозг человека

Японские ученые впервые вырастили церебральные органоиды, также известные как «мозги в пробирке», с функциональными нейронными сетями. Такие трехмерные культуры ткани, имитирующие мозг человека, могут использоваться в качестве модели для испытания лекарственных препаратов или исследования расстройств. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Для создания органоидов биологи получили «шары» плюрипотентных стволовых клеток, способных превращаться в различные ткани человеческого организма. Клетки помещали в чашу, заполненную питательной средой, аналогичной необходимой для развития центральной нервной системы. Затем ученые оценили активность нейронов, проследив за изменениями в клетках ионов кальция, необходимых для возникновения потенциала действия.

Команде удалось успешно визуализировать синхронизированную и несинхронизированную активность в нейронных сетях, а также в отдельных нейронах. Синхронизированная нейронная активность является основной для различных функций мозга, включая память.

В июне прошлого года сообщалось, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали зачаток (органоид) мозга неандертальца из стволовых клеток, используя данные о ДНК архаичного человека и систему редактирования генома CRISPR.

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