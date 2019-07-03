Сотни велосипедистов съехали с «Адской горы» и устроили массовый завал

Metro Newspaper UK / YouTube

Сотни велосипедистов приняли участие в ежегодном заезде во французских Альпах, известном как «Адская гора». Видеозапись появилась на YouTube-канале chabertonvideo.

На старте трехкилометровой дистанции образовался массовый завал, в результате которого многие спортсмены не сумели завершить гонку. При этом, как сообщается на британском сайте bikesy.co.uk, ни один из участников не получил серьезных травм.

Гонка проводится ежегодно. Спортсмены едут по снегу, гальке и камням, при этом организаторы стараются менять маршрут, чтобы участники «получали больше адреналина».

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