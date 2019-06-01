Велогонщик набросился на фаната во время гонки

Колумбийский велогонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес набросился на болельщика во время гонки в рамках многодневки «Джиро д’Италия». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Eurosport UK.
Инцидент произошел незадолго до финиша. Болельщик, стоявший у обочины трассы, помешал велогонщику и повлек падение последнего. Поднявшись, Лопес подбежал к нему и нанес несколько ударов. Последним движением колумбиец сбил кепку с головы мужчины. Лопес финишировал 13-м.
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