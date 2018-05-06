Велогонщик-экстремал попытался установить рекорд скорости и умер

Французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на реактивном велосипеде, сообщает L'Alsace.

Утром 5 мая французу удалось разогнаться до 300 километров в час, однако затем он потерял управление и вылетел с трассы.

У велогонщика не было разрешения на использование взлетно-посадочной полосы департамента Верхний Рейн в качестве гоночной трассы. Идет проверка.

В 2014 году Жисси на реактивном велосипеде достиг скорости 333 километра в час, для нового рекорда он планировал разогнаться до 400 километров.

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