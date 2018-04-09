Велогонщик умер после падения на «адской» трассе

23-летний велогонщик Михаэль Голартс, представлявший команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, умер после однодневной гонки Париж — Рубэ. Об этом сообщает RTE.

Бельгийский спортсмен упал во время заезда, после чего был доставлен в отделение реанимации в больнице Лилля на вертолете. Вечером 8 апреля велогонщик скончался. Официальная причина смерти — сердечный приступ.

Голартс участвовал в одной из старейших велогонок гонке Франции. 257-километровую трассу Париж — Рубэ называют «Северным Адом» из-за обилия неровностей и булыжников.

Высшим достижением в карьере 23-летнего Голартса стало первое место в первой стадии «Тур Луар и Шер».