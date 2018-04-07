Спорт
 
Последние новости
В Иерусалиме сошел благодатный огонь
Козловского предостерегли от статуса изгоя после слов о «ненависти» россиян
Саакашвили нашел работу
Москвичей предупредили об опасности больших яиц  
Буффон одарил капитана «Спартака»
Дольче и Габбана задумались о смерти
Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля
Президент футбольного клуба обиделся и выгнал 19 игроков из команды
Хоккейная команда разбилась в ДТП

Во Франции умер 18-летний футболист

Перейти в «Мою Ленту»
Самба Диоп

Защитник французского футбольного клуба «Гавр» Самба Диоп умер при невыясненных обстоятельствах. Ему было 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сенегальского игрока обнаружили без сознания в доме его родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа выясняются.

«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы», — говорится в сообщении команды.

Клубы элитного дивизиона Франции почтут память умершего 18-летнего футболиста во время матчей 32-го тура, сообщается на сайте лиги. Ближайшая встреча «Гавра» против «Реймса», которая должна была пройти 7 апреля, перенесена.

В сезоне-2017/18 Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».

4 марта защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер в возрасте 31 года. Он скончался во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем чемпионата Италии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований
18-летнего французского футболиста нашли мертвым
Футболист сборной Италии умер во сне
Другие материалы рубрики
Спорт12:39 6 апреля

«Может, он под наркотиками или еще чем-то»

Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
15:29Сегодня

Буффон одарил капитана «Спартака»

16:3728 марта

Речь трехкратной олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред

13:30Сегодня

Президент футбольного клуба обиделся и выгнал 19 игроков из команды

Спорт00:07 6 апреля
Алексей Соболев

«Самое крутое место — это Украина»

Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
11:33Сегодня

Хоккейная команда разбилась в ДТП

00:3528 марта

13-летняя российская фигуристка первой исполнила еще один сложнейший прыжок

09:48Сегодня

Ибрагимович ополчился на ФИФА

Спорт00:0223 марта
Мохамед Салах

Египетская сила

Сегодня он забивает в Англии. Летом зажжет у ворот сборной России
04:59Сегодня

Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC

19:5528 марта

Перешедшие в сборную Южной Кореи российские биатлонисты вернутся в Россию

23:00 6 апреля

Хабибу Нурмагомедову нашли нового соперника

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
«Ядрово» пообещали превратить в безопасный и современный полигон
Москвичи будут разъезжать по канатной дороге в Lamborghini
Московским бездомным помогут с разговением
Манул отказался верить московскому теплу
Все материалы
Мир
Сто дней смерти
Самая жуткая резня в истории Африки пугает и сейчас
В Иерусалиме сошел благодатный огонь
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
Саудовская Аравия решила отрезать от себя Катар
Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля
Описана возможная схема переправки российских наемников в Сирию
Беглый Пучдемон рассматривал возможность укрыться в России
Все материалы
Бывший СССР
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Петр ПорошенкоМВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше
Фонд ужесточает требования, Киев уходит от ответственности
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Экипаж захваченного Украиной крымского судна отпущен на свободу
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Медведь сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию
Саакашвили нашел работу
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Дональд ТрампРусская семерка
Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег
В облаках
Назван новый богатейший человек Европы
Костин прокомментировал попадание в санкционный список США
Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой
Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская империя
В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Часик в радость
Они сбежали из тюрьмы ради мести, но не нашли покоя: обзор A Way Out
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Первое пришествие
Розовый колобок обезумел, сможет ли кто-то обуздать его: обзор Kirby Star Allies
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Илон Маск испугался «бессмертного Гитлера»
Украина через Европу колонизирует Луну
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Во Франции умер 18-летний футболист
Буффон одарил капитана «Спартака»
Президент футбольного клуба обиделся и выгнал 19 игроков из команды
Хоккейная команда разбилась в ДТП
Ибрагимович ополчился на ФИФА
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян
Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Facebook разрешит каждому пользователю почувствовать себя Цукербергом
Интернет подвергся мировой ботнет-атаке
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Студенты-гинекологи сняли пародию «Много пуповин» на клип Бузовой
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Верующих поздравили золотым смартфоном
Дольче и Габбана задумались о смерти
Итальянцы вспомнили о колониях и обидели чернокожих
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
Вертолет вытащил застрявшего среди крокодилов рыбака
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами
Загадочным образом отрастившая гриву львица умерла
Все материалы
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Болиды Ф-1, превращенные в арт-кары BMW
Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную «Ниву»
Появились первые изображения обновленной Opel Astra
В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы