Во Франции умер 18-летний футболист

Защитник французского футбольного клуба «Гавр» Самба Диоп умер при невыясненных обстоятельствах. Ему было 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сенегальского игрока обнаружили без сознания в доме его родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа выясняются.

«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы», — говорится в сообщении команды.

Клубы элитного дивизиона Франции почтут память умершего 18-летнего футболиста во время матчей 32-го тура, сообщается на сайте лиги. Ближайшая встреча «Гавра» против «Реймса», которая должна была пройти 7 апреля, перенесена.

В сезоне-2017/18 Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».

4 марта защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер в возрасте 31 года. Он скончался во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем чемпионата Италии.

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