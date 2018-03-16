Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований

Семнадцатилетний пловец скончался во время соревнований в Обнинске. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Калужской области.

По данным СК, спортсмен после заплыва на 50 метров возвращался назад вплавь. В этот момент тренеры и судьи заметили, что ему стало плохо. Его вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако через час констатировали смерть спортсмена. Для установления причины смерти пловца назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что за несколько дней до турнира данный спортсмен прошел медосмотр в специализированном диспансере и был допущен до соревнований.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

4 марта защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер в возрасте 31 года. Он скончался во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем чемпионата Италии.

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