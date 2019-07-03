Более 270 миллионов рублей выделят в Подмосковье на паллиативную помощь

На развитие паллиативной помощи в Подмосковье выделят более 279 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 июля.

«Паллиативная помощь в Московской области активно развивается с 2016 года. (...) Однако анализ обращений граждан свидетельствует о недостаточности принимаемых мер», — сказал Чистюхин.

В настоящее время в регионе насчитывается 30 паллиативных отделений и 16 выездных патронажных служб, говорится на сайте областного правительства.

15 апреля глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о получении паллиативной помощи на дому. В марте президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, получать сильнодействующие наркотические лекарственные препараты. Позже президент поручил профильным ведомствам разработать систему отчетности в этой сфере.