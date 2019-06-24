Супермодель и десятки известных россиян обратились к властям

Десятки российских благотворителей обратились к властям с требованием реформировать систему обслуживания граждан в психоневрологических интернатах (ПНИ). Открытое письмо опубликовано на православном портале «Милосердие.ru» в понедельник, 24 июня.

Инициаторы обращения отмечают, что жители интернатов не получают необходимой медицинской помощи и в ряде случаев испытывают на себе меры так называемой карательной психиатрии.

«Люди, помещенные в ПНИ, обречены, несмотря на правовые гарантии, оставаться там пожизненно, лишены права изменить свое положение и выбрать альтернативный вариант проживания и обслуживания», — говорится в письме.

Также общественники критикуют тот факт, что недвижимость и личные денежные средства подопечных переходят под управление опекунов — директоров ПНИ.

Среди авторов обращения — директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, соучредитель фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев.

В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала переход от коридорной системы психоневрологических интернатов к квартирной.

Психоневрологический интернат (ПНИ) — социально-медицинское учреждение, предназначенное для проживания и обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет с хроническими психическими расстройствами.

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