Подмосковные ОЭЗ стали лидерами по эффективности среди экономических зон России, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов со ссылкой на отчет Минэкономразвития. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 3 июля.

«По результатам 2018 года особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Исток" в городском округе Фрязино и особая экономическая зона промышленно-производственного типа в "Ступино Квадрат" получили 100 процентов по сводному показателю», — рассказал он.

Он напомнил, что ранее высокой оценки удостаивалась и подмосковная «Дубна».

В отчете отражена эффективность работы резидентов ОЭЗ, рентабельность вложения средств в создание объектов экономических зон и деятельность органов управления, говорится на сайте областного правительства.

В марте Хромов отмечал популярность «Дубны» у российских и зарубежных инвесторов. По его словам, за последние три года ее резидентами стали 69 высокотехнологичных компаний, в том числе с участием иностранного капитала.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно призывал повышать инвестиционную привлекательность региона.