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Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

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Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в понедельник, 2 июля, пользователем Necmi Camera в YouTube.

На видео попали британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto. 2 июля два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию для участия в маневрах Sea Breeze 2019.

1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Sea Breeze-2019 проводится с 1 по 12 июля. В учениях задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Открытие военного мероприятия состоялось в Одессе. Российский МИД назвал проведение таких учений «опасной идеей».

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