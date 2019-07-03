В Чечне начнется суд над мертвыми

В Верховном суде Чечни будут судить восемь погибших. Об этом в среду, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, «судить их [погибших] post mortem [посмертно] будут за посягательство на жизнь сотрудников полиции».

В 2016 году в Дагестане в течение недели пропали восемь молодых людей — об этом сообщала «Медиазона». Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.

После расследования произошедшего стало известно, что в ночь на 9 октября 2016 года на дороге между селами Герзель и Энгель-Юрт в Гудермесском районе Чечни полицейские расстреляли две машины, в которой находились восемь человек.

Как рассказывали потом силовики, они хотели остановить для проверки автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114, поскольку ранее получили оперативную информацию о появлении боевиков в этом районе. По версии правоохранительных органов, пассажиры машин стали стрелять по полицейским, после чего были убиты ответным огнем, а их машины сгорели.

После произошедшего региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. 24 января сообщалось, что следователи закрыли дело вопреки несогласию родственников убитых. Однако, 7 февраля прокуратура Чечни возобновила дело.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, на протяжении нескольких месяцев погибшие пытались организовать диверсии и силовики знали об этом. В материалах уголовного дела есть приказ МВД Чечни о проведении в Гудермесском районе с 7 по 10 октября оперативно-розыскных мероприятий с целью не допустить проникновения боевиков из Дагестана.

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