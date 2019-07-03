Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Появились данные о еще одном погибшем моряке с «Лошарика»
Увеличилось число погибших во время наводнения в Иркутской области
Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей
В Раде призвали материться по-украински
Мальчик провалился под поезд и выжил
Генетические данные россиян возьмут под защиту
Грузины и украинцы напали на российских туристов
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Артемий Лебедев за 100 тысяч рублей продал прямоугольник в качестве логотипа
Новости партнеров

В Чечне начнется суд над мертвыми

Перейти в «Мою Ленту»

В Верховном суде Чечни будут судить восемь погибших. Об этом в среду, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, «судить их [погибших] post mortem [посмертно] будут за посягательство на жизнь сотрудников полиции».

В 2016 году в Дагестане в течение недели пропали восемь молодых людей — об этом сообщала «Медиазона». Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.

После расследования произошедшего стало известно, что в ночь на 9 октября 2016 года на дороге между селами Герзель и Энгель-Юрт в Гудермесском районе Чечни полицейские расстреляли две машины, в которой находились восемь человек.

Как рассказывали потом силовики, они хотели остановить для проверки автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114, поскольку ранее получили оперативную информацию о появлении боевиков в этом районе. По версии правоохранительных органов, пассажиры машин стали стрелять по полицейским, после чего были убиты ответным огнем, а их машины сгорели.

После произошедшего региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. 24 января сообщалось, что следователи закрыли дело вопреки несогласию родственников убитых. Однако, 7 февраля прокуратура Чечни возобновила дело.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, на протяжении нескольких месяцев погибшие пытались организовать диверсии и силовики знали об этом. В материалах уголовного дела есть приказ МВД Чечни о проведении в Гудермесском районе с 7 по 10 октября оперативно-розыскных мероприятий с целью не допустить проникновения боевиков из Дагестана.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«А тела оставьте себе». История восьми приятелей, которых сначала похитили в Дагестане, а затем расстреляли и сожгли в Чечне
В Чечне закрыли уголовное дело о похищении и убийстве дагестанцев
На границе Чечни и Ингушетии ликвидированы восемь боевиков
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0530 июня

Зима близко

В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
19:55 2 июля

Установлена личность напавшего на пост полиции в Чечне

11:00Сегодня

Погоня матерящихся полицейских за мажорами попала на видео

21:06 2 июля

Российский депутат сжег машину другого депутата и попал на видео

Силовые структуры00:0428 июня

«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»

Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
18:05 2 июля

Началась проверка по факту гибели российских подводников

10:33Сегодня

Боевик отказался «гнить в тюрьме» и отрекся от Басаева

18:36 2 июля

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Силовые структуры00:05 9 мая

Кровавый «Маскарад»

После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
13:13 2 июля

Осужденный на пожизненное заключение член «банды GTA» получил новый срок

17:45 2 июля

ФСБ задержала киллера за попытку убийства депутата

16:24 2 июля

Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима

Россия
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
Верните мой 1996-й
Что вы помните о самых ярких выборах в истории России
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
Генетические данные россиян возьмут под защиту
Увеличилось число погибших во время наводнения в Иркутской области
Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании в служебной машине
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Все материалы
Мир
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Сирия обвинила Израиль в «государственном терроризме»
Зарезавшего пленного террориста спецназовца признали невиновным
В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей
Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
Трамп захотел пересчитать граждан США и потерпел неудачу
Все материалы
Бывший СССР
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Грузины и украинцы напали на российских туристов
В Раде призвали материться по-украински
В Раде решили защитить мову от мата
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
Зеленский поблагодарил США и пожаловался на Россию
Все материалы
Экономика
«70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
Иван ВалентикОставленный лес
Глава Рослесхоза Иван Валентик ушел в отставку
Набиуллина отреагировала на «долговую яму» россиян
В России захотели провести «генеральную уборку»
Доходы российских женщин сравнили с зарплатами их мужей
Хабаровским компаниям помогут стать экспортерами
Пошлины на иностранную электронику отказались поднимать
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Установлена личность напавшего на пост полиции в Чечне
Российский депутат сжег машину другого депутата и попал на видео
Началась проверка по факту гибели российских подводников
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Обнаружен скрытый город древнейшей цивилизации
Пойман опровергающий представления о Вселенной сигнал
Объяснен загадочный феномен Мертвого моря
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Все материалы
Спорт
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Игрок «Реала» отказался пройти тест на алкоголь и остался без прав
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео
36-летний защитник обыграл трех аргентинцев и начал голевую атаку бразильцев
Титаны в трико
 
Описан ночной кошмар Ибрагимовича из-за Роналду
Все материалы
Культура
Ким ПетрасГлавная музыка месяца
Икона трансгендеров, Том Йорк с топором и южный рэп
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров
A$AP Rocky приехал в Швецию, избил мужчину и был задержан полицией
Создатели «Ходячих мертвецов» объявили о завершении комикса
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Нелепое поведение участницы реалити-шоу рассмешило зрителей
Порносайт массово заставил девушек сниматься в порно
Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»
«Яндекс» ответил на обвинения ополчившихся на него компаний
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Меган Маркл заподозрили в нестандартном способе лечения
Полностью прозрачное бикини за 590 долларов смутило покупателей
Самая тучная в мире модель поздравила геев снимком в белье и взволновала фанатов
Nike случайно напомнил американцам о временах рабства и попал под шквал критики
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Россиянка отказалась сидеть с чернокожей в самолете и разъярила пользователей
Туристка умерла от страха во время просмотра фильма ужасов в отпуске
Пассажир пристыдил авиакомпанию за похожий на собачью еду обед
Авиакомпания случайно отправила ребенка в другую страну и разъярила его мать
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Застывшая рвота кашалота пять лет пролежала у рыбака и обогатила его
Муж и жена заявили о нетрадиционной ориентации спустя 23 года брака
Двухлетняя девочка играла с телефоном матери и по ошибке заказала дорогой диван
Фокусник случайно подстрелил ассистента на глазах у зрителей
Все материалы
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Как известные автомобили получили свои имена
Ребусы от Tesla, энциклопедия ветров Volkswagen и истребитель Мустангов от Chevrolet
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Винтажный минивэн Volkswagen оснастили голограммой и системой распознавания лиц
Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора
Все материалы
Дом
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии
Неизвестный побил установленный Трампом и российским олигархом рекорд
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Назван лучший дом мира
Все материалы