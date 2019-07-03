Названа вероятная причина возгорания на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате Минобороны России, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, знакомый с первыми результатами расследования.

Также, пишет издание, после ЧП в войсковой части 45707 в Петергофе начались проверки. Руководство части отказалось сообщить, какое ведомство проводит проверку. Источники сообщили, что этим занимаются сотрудники военной контрразведки, а также военные следователи.

Ранее 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате является гостайной. Он также добавил, что глава государства Владимир Путин обладает всей полнотой информации о ЧП.

2 июля на борту глубоководного аппарата случился пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в Министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения.

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