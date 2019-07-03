Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников

Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 3 июля.

Вопрос о том, будут ли разглашаться имена погибших подводников, представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

«Не должно быть никаких сомнений, что [президент Владимир] Путин как главнокомандующий обладает всей полнотой информации о ЧП с военными подводниками», — заверил он.

Песков также добавил, что экипаж героически пытался спасти корабль.

О пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах стало известно накануне. По неофициальным данным, речь идет об атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». В результате ЧП погибли 14 моряков, 4-5 — пострадали.

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