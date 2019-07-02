Путин отправил Шойгу в Североморск после гибели 14 моряков

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отправиться в Североморск для контроля расследования по факту гибели 14 моряков-подводников. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — заявил глава государства. Он потребовал, чтобы Шойгу по возвращении отчитался перед ним о ходе расследования.

Ранее министр обороны сообщил, в настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию глубоководного аппарата ВМФ России. Он добавил, что задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ.

Возгорание произошло в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего. Причины пожара выясняются.

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