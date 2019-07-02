Путин прокомментировал гибель российских подводников

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер попросил Шойгу лично вылететь в Североморск и заслушать доклады на месте.

Путин отметил, что в числе погибших 7 капитанов 1 ранга, 2 героя России. «Экипаж был высокопрофессиональным», — сказал он и принес соболезнования родным и близким погибших.

Инцидент с подводной лодкой произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Причины ЧП выясняются.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП на подводной лодке. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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