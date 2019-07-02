Названо число выживших в загоревшемся «Лошарике»

В военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4-5 человек, выжившие при пожаре на российской глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия.

Отмечается, что в данный момент судебные эксперты устанавливают причину гибели погибших моряков-подводников.

Пожар на АС-12 произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников. Они, предположительно, отравились продуктами горения.

В настоящий момент сверхсекретная подлодка находится в Североморске. Причины пожара устанавливаются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!