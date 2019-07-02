Погибшие российские подводники оказались элитой ВМФ

Погибшие в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате были офицерами, элитой Военно-морского флота России. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на источник.

В свою очередь Telegram-канал Baza отмечает, что при возгорании на подлодке погиб капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Также на аппарате находились моряки званием не ниже капитана третьего ранга. Их имена не называются.

Ранее 2 июля Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП на подводной лодке. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Причины ЧП выясняются.

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