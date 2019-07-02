Началась проверка гибели российских подводников

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 2 июля стало известно, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области доставлены 4-5 человек, выжившие при пожаре на подлодке. У них диагностировано отравление продуктами горения и контузия.

Пожар на атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик», произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. По данным Минобороны, очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям команды.

Сейчас глубоководный аппарат находится в Североморске. Причины ЧП устанавливаются.

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